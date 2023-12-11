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MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından 'Ruken Zilan' kod adlı Zeynep Sevim'i düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT),  terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından 'Ruken Zilan' kod adlı Zeynep Sevim'i düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan terörist Zeynep Sevim, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı yapılan eylemlerde, örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladı. Pençe-Kilit harekatında sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüten teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi. Terörist Sevim, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Sevim'in kardeşi 'Zilan Ruken' kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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