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MİT, PKK/KCK Terör Örgütünün Mahmur Kampı Sözde Genel Sorumlusunu Etkisiz Hale Getirdi

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MİT, terörden arananlar listesinde bulunan 'Adıl Mardin' kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın Mahmur bölgesinde etkisiz hale getirdi. Akıncı, PKK/KCK'nın sözde genel sorumlusu olarak faaliyet yürütmekteydi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK terör örgütünün Mahmur kampı sözde genel sorumlusu 'Adıl Mardin' kod adlı Azad Akıncı'yı Irak'ın Mahmur bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan, MİT'in de hedef listesindeki 'Adıl Mardin' kod adlı Azad Akıncı'nın konumu tespit edildi. MİT, Türkiye sınırına 160 kilometre derinlikte yer alan Mahmur'da, Azad Akıncı'yı adım adım takip etti. Terörist, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Azad Akıncı, 2006 yılından itibaren PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren sözde gençlik derneklerinde faaliyet yürüttü. 2008 yılında 'Terör örgütü adına suç işlemek', 'Terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak', 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından tutuklandı. Aynı yıl Batman Kapalı Cezaevi'nde açlık eylemine katılan örgüt mensupları arasında yer aldı. 2014 itibarıyla Metina'da lojistik faaliyetlerin sözde sorumluluğunu yürüttü. 2016 yılında Mahmur'da düzenlenen PKK/KCK'nın sözde gençlik kongresine katıldı. 2017 yılında İran alanında KCR biriminde sözde sorumlu düzeyde görev aldı. 2023 itibarıyla PKK/KCK Mahmur genel sekretarya sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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