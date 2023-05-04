MİT, PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu 'Cudi Engizek' kod adlı Ahmet Gümüş'ü etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş, Türkiye'ye yönelik eylemleri nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı. Güvenlik güçlerine ve sınır illerine yönelik eylemlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan kampların genel sorumlusu olan Gümüş'ün, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğu öğrenildi. 2022 yılından bugüne kadar saha ajanları tarafından takibe alınan Gümüş, MİT tarafından Gara'da yapılan operasyon ile etkisiz hale getirildi.