MİT, Mossad için çalıştığı tespit edilen 2 kişiyi İstanbul'da yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a çalıştıkları tespit edilen Mehmet Budak Derya ile Veysel Kerimoğlu İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in bir süredir takibi altında olan Derya ve Kerimoğlu, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a bilgi aktarımı yapıyordu.

Maden mühendisi olan Derya, 2005'te kendi şirketini kurdu ve Mersin'in Silifke ilçesinde mermer ocağı açarak dünyanın birçok ülkesine ticaret yapmaya başladı.

Bu sayede İsrail İstihbarat Servisinin dikkatini çeken Derya, İsrail tarafından kurulan paravan şirket yetkilisi "Ali Ahmed Yassın" kod adlı şahıs ile iletişime geçti.

Yassın, 2012'de Derya'yı ofisinde ziyaret ederek şirketinin onunla iş yapmak istediğini söyledi ve patronlarıyla tanışması için Avrupa'da bir ülkeye davet etti.

Şirket sahibi kimliği altında Mossad yetkilileriyle görüştü

Bunu bir iş fırsatı olarak gören Derya, 2013'te Avrupa'da şirket sahibi kimliği altındaki İsrail İstihbarat Servisi mensuplarıyla bir araya geldi.

Derya ile bir araya gelen kişiler, yapacakları mermer ticaretine ilişkin hususları görüştü. Kod adı "Luis" olan İsrail istihbaratçısı, Derya'ya Filistin asıllı Türk vatandaşı Veysel Kerimoğlu'nu işe alması gerektiğini söyledi.

Derya, işe aldıktan sonra Kerimoğlu ile yürüttükleri faaliyetler hakkında kendilerine bilgi vermeleri yönünde talimat aldı.

Eş zamanlı olarak Derya ile ilk irtibatı kuran Yassın da Kerimoğlu'nu Derya ile çalışması hususunda yönlendirdi.

İsrail İstihbarat Servisi mensuplarından aldığı talimat doğrultusunda Kerimoğlu'nu işe alan ve maaşını bile istihbaratçılardan temin eden Derya, arkadaşlık ilişkisini de geliştirdi.

Attıkları her adımı İsrail servisi ile paylaşmaya başladı

Derya, Kerimoğlu vesilesiyle Orta Doğu ülkelerine yönelik ticari faaliyetlerini arttırdı. Yine Kerimoğlu sayesinde tanıştığı, İsrail'in Orta Doğu ülkelerine yönelik politikalarına muhalif Filistinliler ile sosyal ve ticari ilişkilerini geliştirdi. Bu kişiler hakkında topladığı bilgileri de yine İsrail servisine aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgal politikası çerçevesinde tesis ettiği ticari ilişkileri de kullanarak Gazze'ye giriş izni almaya çalışan Derya, Gazze'de aradığı depoların fotoğraflarını İsrail istihbaratına iletti.

Ticari faaliyetlerini mermer alanıyla kısıtlamak istemeyen Kerimoğlu ise 2016'nın başlarında Derya'ya dron parçaları ticareti yapmaları için bir teklifte bulundu.

Attıkları her adımı İsrail servisine bildiren Derya, bu teklifi anında Mossad yetkililerine iletti. İsrail servisinin onayı sonrasında bu girişimin ilk numuneleri de İsrail İstihbarat Servisi tarafından temin edildi.

Derya ve Kerimoğlu'nun birlikte dron satmaya çalıştığı isimlerden "Mohamed Zouari", İsrail İstihbarat Servisi tarafından 2016'da Tunus'ta suikaste uğradı.

Derya, İsrail istihbaratı ile 2013'te başlayan ilişkisini bugüne kadar sürdürdü.

Bu süreç içerisinde "Luis, Jesus/Jose, Dr.Roberto/Ricardo, Dan/Dennis, Mark, Elly/Emmy ve Michael" kod adlı birçok istihbaratçı ile çeşitli Avrupa ülkelerinde üçüncü ülke görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mossad'ın testlerini geçti

İsrail servisi, uzun yıllardır yürüttükleri operasyonu riske atmamak adına gizliliğe son derece önem veriyordu. Bu kapsamda, İsrail servisi Derya'ya kriptolu bir haberleşme sistemi sağladı.

Ayrıca, Derya sıkı tedbirler çerçevesinde 2016'da bir Asya ülkesinde yalan makinesi uygulamasına tabi tutuldu ve testi başarıyla tamamladı.

Yalan makinesi testine girmesi sonrasında durumun ciddiyetini anlayan Derya, içinde bulunduğu faaliyet konusunda daha da hassas davranmaya başladı.

İsrail servisi tarafından Derya'ya ikinci yalan makinesi testi 2024'te bir Avrupa ülkesindeki otelde yapıldı. İsrail'in bu testini de sorunsuz atlatan Derya, operasyonda bir üst aşamaya geçti.

Derya, Mossad mensuplarının talimatları doğrultusunda Türkiye ve diğer ülkelerden sim kartları, internet modem ve router cihazları satın alarak, bunların şifre, seri numarası, üretim bilgileri ve MAC adresleri gibi bilgilerinin yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını muhataplarına iletti.

Paravan şirket kuracakken yakalandı

Ocak ayında yurt dışında Mossad görevlileriyle çok önemli bir görüşme yaptığı tespit edilen Derya'nın operasyonel amaçlarla kullanılmak üzere yurt dışında paravan bir firma kurması yönünde planlar yapıldı.

Yapılan planlamaya göre; söz konusu paravan firmalar ile uluslararası ticari tedarik zincirine sızılması amaçlandı. Paravan şirket aracılığıyla Mossad'ın belirlediği ülkelerden temin edilecek ürünlerin yine İsrail servisi tarafından nihai kullanıcının bulunduğu ülkeye sevkiyatı koordine edilecekti.

Planlamaya göre, sevkiyat sürecinde Asya ülkelerinde faaliyet gösteren yasal üç firma bulunacak ve bahse konu firmalar ile işbirliği yapılacaktı. Bulunacak firmalardan ilki, ürünleri piyasadan temin ederek deposuna alacak ve ambalajlarını değiştirecekti. İkinci firma ürünleri ilk firmadan teslim alarak kendi deposunda bir süre muhafaza edecekti.

Üçüncü firma ise ikinci firmadan teslim alacağı söz konusu ürünleri Mossad tarafından satılması istenen nihai kullanıcıya ait şirkete ihraç edecekti.

Derya'nın idaresinde kurulacak paravan firmanın görevi, ürünlerin temininden ihraç aşamasına kadar olan tedarik zincirini İsrail İstihbarat Servisi adına yönetmekti.

Derya'nın Mossad görevlileri ile ocak ayında yaptığı son görüşmede de bu plan çerçevesinde paravan firma için gereken banka hesabının oluşturulması, internet sitesinin tasarlanması ve sosyal medya hesaplarının açılması gibi işlemler ile ortaklık yapılacak firmalara dair araştırmaları ele alındı.

Bir süredir MİT'in takibinde olan Derya ve Kerimoğlu; MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "MONİTUM Faaliyeti" sonucu İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.