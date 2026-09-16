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MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA
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