MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
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MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
MİT koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının siber casuslara yönelik Ankara merkezli operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: AA