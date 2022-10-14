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PKK'nın Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

MİT Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu Nejdet Dağlarer'i etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynakları bu operasyonun örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) özel operasyon düzenlediği, Geli Serhat kod adlı Nejdet Dağlarer, Türkiye'de gösterdiği faaliyetler ve Suriye'de TSK'ya yönelik eylemleri nedeniyle hedef listesine girmişti.

Pkk kırsal kadrolarına 2009'da katılan terörist 2012 yılında Hakkari'nin İran sınırında yer alan Şemzinan bölgesinde silahlı faaliyetlerine devam etti. Bölgede bulunduğu süre zarfında güvenlik güçlerimizle girdiği bir çatışmada elinden yaralandı.

PKK'nın Suriye'deki en kalabalık gruplarından sözde Çavreş tugayının sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türkiye içerisindeki faaliyetlerinden sonra 2016 yılında Irak'a, oradan da Suriye'ye geçen terörist, uzun bir süre Halep bölgesinde faaliyet gösterdi. Suriye'deki terörist faaliyetleri esnasında Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtlarında yönlendirici olarak aktif rol aldı. 2020 yılında Ayn El Arab Eyaleti tünel ve mevzilendirme sorumlusu olan terörist Dağlarer, etkisiz hale getirildiği esnada örgütün kırsal kadrolarından sözde müteşekkil Çavreş Tugayı Sorumlusuydu.

Güvenlik kaynakları; Suriye'deki en kalabalık terörist birliklerden biri olan Çavreş Tugayı Sorumlusu'nun etkisiz hale getirilmesinin, örgütün Suriye'deki yapısına ciddi zarar verdiğini belirtiyor.

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Millî İstihbarat Teşkilatı Suriye PKK Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Demir Acer :

bana ne ya; koskca TSK serseri tinerci tipli denyolar ile ugrasiyor

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arzuşeyda:

umarım doğru haberdir

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Emre Balan:

Elleriniz dert gormesin. coni leş

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