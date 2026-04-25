MİT ile Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan ortak operasyon; gemide 236 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
MİT'in, Suriye İçişleri Bakanlığı ile ortak operasyonunda Güneydoğu Asya'dan Suriye'ye yola çıkan gemide 300 milyon TL değerinde 236 kilogram marihuana uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı