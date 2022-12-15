Üye Girişi
Haberi Paylaş

'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi (2)

Güncel Haberler

'MİT'e alacağız' diyerek liseli kıza istismarda okul müdürlerine tutuklama talebi (2)

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI Konya'da, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarda bulunduğu lise öğrencisi G.A.'nın (17) ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K.

OKUL MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Konya'da, elektrik ustası Ahmet Mandal'ın (35) cinsel istismarda bulunduğu lise öğrencisi G.A.'nın (17) ailesinin avukatı Mehmet Onur Güleç'in, okul müdürleri Harun Avcu ve A.S.K. ile diğer şüphelilerin tutuklanması yönünde Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı talep kabul edildi. Bunun üzerine G.A.'nın kendi okul müdürü Harun Avcu, odasında G.A. ve Mandal'ın dini nikahının kıyıldığı okulun kadın müdürü A.S.K., eşi M.K. ile Mandal'ın koruması olarak tanıttığı A.A., polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Harun Avcu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Kadın müdür A.S.K., eşi M.K. ve A.A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Onur Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title