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MİT Başkanı Kalın, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

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Güvenlik kaynaklarına göre MİT Başkanı Kalın, dün Tahran'da Suudi ve Pakistanlı yetkililerle İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İranlılarla görüştü. Görüşmede Filistin, Lübnan, Hürmüz ve Yemen'deki güvenlik sorunları, ABD-İran müzakereleri ve Mekke Savunma İttifakı ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile görüştü.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, dün Tahran'da Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı yetkililerle, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai ile bir araya geldi.

Görüşmede Filistin, Lübnan, Hürmüz Boğazı ve Yemen'de yaşanan güvenlik sorunlarının aşılması üzerinde durularak bölgesel sahiplenme, kolektif dayanıklılık, ortak caydırıcılık ve güven inşa edilmesinin önemi vurgulandı.

Ayrıca yapılan görüşmelerde, ABD ile İran arasındaki müzakereler de gündeme geldi.

Söz konusu görüşmelerde, Mekke Savunma İttifakı çerçevesinde bölgesel işbirliği, dayanışma ve ortak güvenliğin güçlendirilmesinin önemine de dikkat çekildi.

MİT Başkanı Kalın'ın İran'da üst düzey temaslarını sürdürdüğü ziyaret, ABD/İsrail-İran geriliminin tırmandığı bir dönemde Türkiye'nin krizlerde üstlendiği etkin arabuluculuk rolünün önemli bir örneği oldu.

Kaynak: AA
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