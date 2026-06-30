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MİT Başkanı Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşat ile Ankara'da görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de ateşkes, ikili ilişkiler, Libya, Somali ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşat ile dün Ankara'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Reşat ile dün görüştü.

Gazze'de İsrail'in artan ihlallerine karşı ateşkes anlaşmasında ikinci aşamanın gidişatının değerlendirildiği görüşmede, ihlallerin önlenmesinde, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesine devam edilmesi konusunda mutabık kalındı.

Kalın, görüşmede Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede, Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerin ve askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesi ve Somali'de yaşanan gelişmeler de ele alındı.

Görüşmede Sudan Silahlı Kuvvetler ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında devam eden çatışmalar da konuşuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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