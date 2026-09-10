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MİT Başkanı Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile Ankara'da görüştü

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da bir araya geldi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Ankara'da bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kalın, Halbusi ile Ankara'da görüştü.

Bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı görüşmede, iki ülke arasında özellikle güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Görüşmede, iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek bölgesel güvenlik ile istikrarı destekleyecek işbirliği mekanizmaları hakkında konuşuldu.

Irak'taki su altyapısının rehabilitasyonu, tarım projeleri, imar/iskan ve altyapı gibi projeler ile Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin konuların gündeme geldiği görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik yapılabilecekler üzerinde de duruldu.

Görüşmede, Irak'ta yürütülen silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecine ilişkin hususlar da ele alındı.

Halbusi, Türkiye'de devam eden Terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğini yineleyerek, sürecin başarısının tüm bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti.

MİT Başkanı Kalın ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi, ikili ve bölgesel konularda iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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