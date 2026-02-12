Haberler

MİT Başkanı Kalın, Trablus'ta Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Güncelleme:
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ortak konular ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, Libya'daki siyasi süreci desteklemek için uluslararası çabaların önemine dikkat çekildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın başkenti Trablus'ta Başbakan Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Kalın ve Dibeybe görüşmesinde iki ülkeyi ilgilendiren ortak konular ile yerel ve bölgesel son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede, Libya'daki siyasi süreci desteklemek için koordineli uluslararası çabaların güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Tarafların, bölgede istikrarın desteklenmesi amacıyla istişare ve koordinasyonu sürdüreceklerini teyit ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
