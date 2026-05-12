Haberler

Çorlu Tren Faciası'nda Oğlunu Kaybeden Mısra Öz, CHP'ye Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Tren Faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine rozet takmasıyla partiye katıldığını duyurdu. Öz, eşitlik ve demokrasi mücadelesine olan inancını vurguladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in parti rozetini taktığı Mısra Öz, "Sn. Genel Başkanımız rozetimi takarken yalnızca bir partiye değil; eşitliğe, hukuka, laik cumhuriyete ve aydınlık bir geleceğe olan inancımı cesaretle yüreğimde hissettim. Mücadeleden vazgeçmeyen, umudu büyüten herkesle birlikte yürümek çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Çorlu Tren Faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'ye katıldığını açıkladı. Öz, paylaşımında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine rozet taktığını belirtti.

Öz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"'Bir gider, bin geliriz'"

Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetin; adalet, demokrasi ve halk iradesi mücadelesine daha güçlü bir sorumlulukla sahip çıkmanın gururunu yaşadım. Sn. Genel Başkanımız rozetimi takarken yalnızca bir partiye değil; eşitliğe, hukuka, laik cumhuriyete ve aydınlık bir geleceğe olan inancımı cesaretle yüreğimde hissettim. Mücadeleden vazgeçmeyen, umudu büyüten herkesle birlikte yürümek çok kıymetli.

Bize bu ziyarette eşlik eden Canım Berna Özgül'e, daima yanımızda olup, bugün mecliste olmamıza vesile olan Kıymetli vekilim Suat Özçağdaş Bey'e ve nazik ev sahipliği için Sn. Genel Başkanımız Özgür Özel Bey'e sonsuz teşekkür ederim. İnançla, dayanışmayla, hep birlikte."

Kaynak: ANKA
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Serkan Yalçın:

Çok haklı bu kadın. Çorlu faciasında ne yapıldı, kimin sorumluluğu var hiç belli olmadı. İnsanlar çocuklarını kaybediyo ve hiç kimse gözaltına alınmıyo. Mısra Hanım gibi insanlar bu ülkede aydınlık bir gelecek için mücadele veriyo ve saygıya değerdir. Emeği geçenlerin yanında olmaya devam etmeliyiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Abdullah Türe:

Çok güzel bir karar. Ben de geçen sene benzer bir kayıp yaşadım ve bu tür mücadeleler insanı ayakta tutuyo. Umut vermesi önemli. Kendisine başarılar diliyorum. Sistem değişmeli gerçekten. Herkes için daha adil bir ülke lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynep Kılıçarslan:

Bunun arkasında ne var merak ettim yahu, acı çekmişseniz parti değiştirmek mi çözüm olur hani...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'e yükselen Amedspor kongre kararı aldı

Süper Lig'e yükselen Amedspor'da taraftarları şaşırtan karar
NBA'i sarsan ölüm! Brandon Clarke hayatını kaybetti

Spor dünyasını sarsan ölüm!
Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, 1. Lig tarihinin puan rekorunu kırdı

Böylesini kimse başaramamıştı! Tarihe geçen şampiyonluk
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
İran, ABD ile müzakere için 5 ön şart sundu

Dünya müzakere masasının kurulmasını beklerken İran resti çekti