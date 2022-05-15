Misket büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler

Misket büyüklüğünde dolu yağdı
İhlas Haber Ajansı - Mehmet Uras - Güncel
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Misket büyüklüğünde dolu yağdı Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
ERZİN, HATAY (İHA) - Misket büyüklüğünde dolu yağdı
Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu tarım alanlarına zarar verdi.
Hatay'ın Erzin ilçesi, Kuyuluk Mahallesi'nde sabah saatlerinde birden dolu yağışı başladı. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri hayrete düşürürken tarım alanlarına da zarar verdi. Yaklaşık 5 dakika yağan dolu daha sonra yerini yağmura bıraktı.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Uras - Güncel