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Mısır: Fehmi'nin Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne Atanması, Mısır'a Duyulan Takdirin Yansıması

Mısır: Fehmi'nin Arap Birliği Genel Sekreterliği'ne Atanması, Mısır'a Duyulan Takdirin Yansıması
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, eski Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi'nin Arap Birliği Genel Sekreteri olarak atanmasını memnuniyetle karşıladı. Atama, 1 Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olacak ve beş yıl sürecek.

KAHİRE, 23 Haziran (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanlığı, ülkenin eski Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi'nin Arap Birliği Genel Sekreteri olarak atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Atama kararı, Ürdün'ün başkenti Amman'da pazartesi günü düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin bakanlar düzeyindeki 165. olağan oturumunda alındı.

Arap liderlerinin yetkilendirdiği konsey, Fehmi'yi 1 Temmuz 2026'dan itibaren başlayacak beş yıllık bir dönem için oybirliğiyle genel sekreter olarak atadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, söz konusu atamanın Mısır'ın bölgedeki önemli rolüne duyulan takdirin bir yansıması olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Fehmi'nin kapsamlı diplomatik deneyimi ile bölgesel ve uluslararası düzeyde Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini desteklemeye adadığı uzun kariyerinin de bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

Fehmi'ye Arap ülkeleri arasındaki koordinasyonu güçlendirme, bölgesel güvenliği koruma ve Arap halklarının istikrar ile kalkınma beklentilerini gerçekleştirme yönündeki çalışmalarında başarı dileklerini ileten bakanlık, 2016'dan bu yana birliğin genel sekreterliği görevini yürüten Mısır eski Dışişleri Bakanı Ahmed Ebu Gayt'a da teşekkürlerini sundu.

2013-2014 döneminde Mısır Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Fehmi, ülkenin önde gelen diplomatlarından biri olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua
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