Mısır, "Jabbar-200" adlı yeni insansız hava aracını tanıttı

Mısır'ın "Jabbar-200" adı verilen yeni bir insansız hava aracı (İHA) ürettiği duyuruldu.

Mısır resmi haber ajansı MENA'nın aktardığına göre, "Jabbar-200"ün tanıtımı başkent Kahire'de düzenlenen EDEX 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında yapıldı.

Tanıtıma ilişkin hazırlanan haberde, "Jabbar-200, savunma sanayi sektörünün yeteneklerini artırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Mısır yapımı Jabbar-200'ün, ülkenin insansız hava aracı programındaki hızlı gelişimi yansıtan gelişmiş operasyonel kabiliyetlere sahip bir model olarak fuarda ilgi gördüğü bildirildi.

Jabbar-200'ün hedef İHA kategorisinde yer aldığı, özellikle uzun uçuş süresi ve yüksek hassasiyet gerektiren senaryolarda daha gerçekçi bir eğitim ortamı sunduğu belirtildi.

Haberde, İHA'nın, yoğun ve tekrarlı operasyonlara uygun şekilde, uzun süreli eğitim görevlerini yerine getirebilmesi için geliştirildiği ifade edildi.

Jabbar-200, 200 km/s hıza ulaşabilen ve 14 saat boyunca kesintisiz uçabilen bir platform olarak öne çıkıyor.

Bu özelliklerin, İHA'yı uzun süreli görevler ve adaptif uçuş düzenleri gerektiren sistemlerin ön saflarına taşıdığı belirtildi.

Haberde, İHA'nın tasarımının maksimum 200 kg kalkış ağırlığına sahip hafif bir yapıya dayandığı, bu yapının araca yüksek manevra kabiliyeti ve hızlı reaksiyon imkanı sağladığı aktarıldı.