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Mısır ve Yemen, Kaçırılan Mısırlı Denizcilerin Serbest Bırakılmasına Yönelik Çabaları Görüştü

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Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Somali açıklarında kaçırılan gemideki Mısırlı denizcilerin serbest bırakılması için girişimleri görüştü. İki taraf, denizcilerin güvenliğini sağlama taahhüdünde bulundu.

KAHİRE, 9 Temmuz (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Yemen Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Somali açıklarında kaçırılan bir gemide bulunan Mısırlı denizcilerin serbest bırakılmasına yönelik girişimleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, Abdulati ve Zindani gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde "kaçırılan denizcilerin serbest bırakılmasını hızlandırmak ve güvenliklerini sağlamak için her türlü çabayı sergileme" taahhüdünde bulundu.

Basında yer alan haberlere göre, MT Eureka adlı nakliye gemisi mayıs ayı başında Yemen açıklarında seyir halindeyken Somalili silahlı gruplar tarafından ele geçirilerek Puntland yakınlarındaki Somali karasularına götürülmüştü. Gemide, 8'i Mısırlı ve 4'ü Hintli olmak üzere 12 denizci rehin tutuluyor.

İki taraf, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini ve mayıs ayında Kahire'de eş başkanlık ettikleri Mısır-Yemen Stratejik Diyaloğu'nun 9. toplantısında varılan mutabakatların uygulanmasını ele aldı.

Kaynak: Xinhua
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