Haberler

Mısır ve Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'ya Yönelik Yasadışı Önlemlerine Karşı Uyarıda Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail'in Batı Şeria'da aldığı yasadışı önlemlerin barış çabalarını baltalayabileceği uyarısında bulundu. Taraflar, iki devletli çözüm çağrısında bulunarak, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi ve insani yardımın ulaştırılması gerektiğini vurguladılar.

KAHİRE, 11 Ocak (Xinhua) - Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi telefonda görüştü. İki bakan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı yasadışı önlemlerin tehlikeli bir tırmanışa yol açma ve barış çabalarını baltalama riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Abdulati cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin topraklarının bütünlüğünü korumak ve istikrarı sağlamak için gösterilen çabaları, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı barışa yönelik net bir siyasi hedefle ilişkilendirmek gerektiğini" vurguladıklarını söyledi.

Görüşme, İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni bir yerleşim projesi başlatacağını duyurmasının ardından yapıldı. Filistinliler, Doğu Kudüs'ü uluslararası alanda tanınan iki devletli çözüm kapsamında kurulacak Filistin devletinin başkenti olarak görüyor.

İki bakan Gazze konusunda ise İsrail ile Hamas arasındaki mevcut ateşkes anlaşmasına bağlı kalınması ve anlaşmanın hükümlerinin tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı.

Bakanlar ayrıca, Gazze'ye insani yardımın sürdürülebilir şekilde ulaştırılması, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesi, Filistinli teknokratlardan oluşan bir komite kurulması, bölgeye uluslararası istikrar gücü konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için gerekli koşulların sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Okkalı bir zam geliyor
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı