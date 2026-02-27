Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakanlar bölgesel gerginliğin azaltılması, sorunların diplomatik yollardan ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu ülkelerindeki durumlar görüşme sırasında masaya yatırıldı.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapılan görüşmede, işbirliğini geliştirme yolları da ele alındı.