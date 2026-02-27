Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaparak bölgesel gerginliğin azaltılması ve sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakanlar bölgesel gerginliğin azaltılması, sorunların diplomatik yollardan ve diyalogla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırıları ile Libya, Sudan ve Afrika Boynuzu ülkelerindeki durumlar görüşme sırasında masaya yatırıldı.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapılan görüşmede, işbirliğini geliştirme yolları da ele alındı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit

Savaş sürerken devlet televizyonunda kan donduran tehdit
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Manchester United'ın kovduğu Amorim bayram edecek

Aldığı haberle kovulduğuna gram üzülmeyecek
Ramazan günü eksi 4 derecede saatlerce kuyrukta beklediler

Ramazanda buz kesen bekleyiş! Soğuk değil yoksulluk üşüttü
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu

Komşuya güven 20 yıl hapisle son buldu