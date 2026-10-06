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Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları İran krizini ve Kızıldeniz'i görüştü

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Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları telefon görüşmesinde İran krizi, Kızıldeniz'in güvenliği ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı. İki bakan, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliğinde mutabık kaldı, Sudan'ın birliğine desteğini yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra İran'la yaşanan kriz, Kızıldeniz'in güvenliği ve Sudan'daki gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdulati ile Bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki köklü ve stratejik ilişkilerin derinliğine vurgu yapılırken, farklı alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mekanizmalar ele alındı.

Görüşmede bölgesel gelişmeler kapsamında İran'la yaşanan kriz, Kızıldeniz'in güvenliği ve Sudan'daki duruma da değinildi.

İki bakan ayrıca Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda deniz ulaşımının güvenliği ve serbestisinin korunmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Sudan konusunda da iki ülkenin Sudan'ın birliği ve egemenliğine verdiği desteğin sürdüğü vurgulandı.

Bakanlar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın, Sudan'ın güvenlik ve istikrarının korunması amacıyla ulusal kurumlarının muhafaza edilmesinin ve Sudan halkının beklentilerinin karşılanmasının önemini teyit etti.

Mısırlı Bakan Abdulati, ülkesinin Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırıları kınadığını ve Riyad'ın güvenliği ile istikrarına tam destek verdiğini yineledi.

Kaynak: AA
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