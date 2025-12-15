Haberler

Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, Gazze ile Sudan'ı görüştü

Güncelleme:
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki ateşkes ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı, iki ülke arasındaki işbirliği vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Abdulati'nin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmenin Mısır ile Suudi Arabistan arasındaki koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, görüşmede Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkanlık edeceği Mısır-Suudi Arabistan Yüksek Koordinasyon Konseyinin ilk toplantısının hazırlıklarına değinildiği aktarıldı.

Abdulati ile Bin Ferhan'ın Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Abdulati, Gazze'deki ateşkesin devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planındaki ikinci aşamanın uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Abdulati ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararının uygulanması ve ateşkesin denetlenmesiyle sivilleri koruyacak geçici uluslararası istikrar gücünün bölgeye gönderilmesi gerektiğini teyit etti."

İki bakanın telefon görüşmelerinde, Sudan'da kapsamlı ateşkes için koordinasyonu sürdürmenin önemini ele aldıkları belirtilen açıklamada, Abdulati'nin ülkesinin Sudan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerini yinelediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
500

