Mısır ve Somali Askeri İş Birliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Mısır Savunma Bakanı Abdulmecid Sakr ve Somalili mevkidaşı Ahmed Mualim Faki, askeri iş birliğini geliştirmek ve Afrika'da istikrarı desteklemek amacıyla bir araya geldi. İki bakan, silahlı kuvvetler arasındaki iş birliğini güçlendirme yollarını görüştü ve Mısır kuvvetlerinin Somali'ye katılacağını duyurdu.

Mısır ordusu yaptığı açıklamada, iki bakanın "her iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin ve Afrika kıtasındaki güvenlik ve istikrar çabalarını desteklemenin yollarını" görüştüğünü belirtti.

Açıklamada, Mısır Savunma Bakanı Sakr'ın Somali ile sağlam ve köklü ilişkilerden gurur duyduğunu ve çeşitli askeri alanlarda iş birliğini güçlendirmeye istekli olduğunu belirttiği aktarıldı.

Sakr, ülkesinin "Somali ile askeri iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu" belirterek, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu'na (AUMSOM) katılan Mısır kuvvetlerinin yakında Somali'ye varacağını kaydetti.

Somali resmi haber ajansına göre, Somali Savunma Bakanı Faki ise Mısır'ın Afrika kıtasındaki tüm halklar için güvenlik ve barışı sağlama yönündeki çabalarını övdü ve çeşitli konularda ve ortak ilgi alanlarında görüş birliğine dikkati çekti.

Ajans, bu bağlamda iki bakanın iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirmenin ve bölgede barış ve istikrarı sağlama çabalarını desteklemenin yollarını görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında eğitim, teçhizat ve lojistik destek alanlarında askeri kabiliyetleri geliştirmenin ve koordinasyonu artırmanın yolları masaya yatırıldı.

Somali Savunma Bakanı Faki, Mısır'ın bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolüne övgüde bulundu.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde tutan terör örgütü Eş-Şebab, yaklaşık 16 yıldır hükümete karşı saldırılar düzenliyor ve sık sık güvenlik güçlerini, devlet yetkililerini ve sivilleri hedef alıyor.

Somali ordusu, temmuz ayından bu yana Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (AUSSOM) ve uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin güney ve orta bölgelerinde örgüte karşı operasyonlarını yoğunlaştırıyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
500
