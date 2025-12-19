Mısır ile Rusya'dan Gazze ateşkesinin sürdürülmesi vurgusu

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının uygulanmasının sürdürülmesi ve özellikle İsrail'in ihlallerinin durdurulmasının önemini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün ve yarın 50'den fazla Afrika ülkesinden bakanlar ile çok sayıda bölgesel örgüt temsilcisinin katılımıyla düzenlenecek Rusya-Afrika Ortaklık Forumu'nun ikinci bakanlar konferansına katılmak üzere Mısır'da bulunuyor.

Al Qahera News televizyonuna göre Abdulati ve Lavrov, Mısır'ın başkenti Kahire'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, Mısır'ın ateşkesi güçlendirmek ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2803 sayılı kararının uygulanması ile Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde de faaliyete geçirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti.

Mısır-Rusya ilişkilerinin farklı alanlardaki derinliğine işaret eden Abdulati, Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve artan ticaret hacmi üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Abdulati ayrıca Sudan'daki durumun ve bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik çabaların da ele alındığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Mısır ile ticaret hacminin son dönemde yüzde 12'den fazla arttığını belirterek iki ülkenin birçok uluslararası meselede görüş birliği içinde olduğunu vurguladı.

Lavrov, "Gazze'deki ateşkesin sürdürülebilirliğini sağlamak için diplomatik çabaların devam etmesi gerekiyor." diyerek iki devletli çözüme doğru ilerlenmesinin ve Batı Şeria'daki durumun sakinleştirilmesinin önemine işaret etti.

Mısır'ın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki arabuluculuk çabalarını ve Ukrayna krizine ilişkin "dengeli" tutumunu da öven Lavrov, Ukrayna krizinin ancak "kök nedenlerine değinilmesi halinde" çözülebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin 16 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre İsrail, yaklaşık 738 ihlal gerçekleştirdi; bu ihlallerde 395'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'te başlayan ve uzun süre devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları, 70 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesine, 171 bin kişinin yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybeden ve yaralananların büyük bölümünü çocuklar ve kadınlar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler, Gazze'deki yıkımın yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.