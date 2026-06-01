Mısır ve Pakistan, ABD-İran müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri görüştü

Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecini ve bölgesel gerilimi azaltma çabalarını ele aldı. İki bakan, siyasi ve diplomatik yöntemlerin öncelikli olduğunu vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Pakistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Muhammed Ishak Dar, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Abdulati ile Pakistanlı mevkidaşı ve Başbakan Yardımcıs Dar, bölgedeki güncel gelişmelere ilişkin iki ülkenin devam eden koordinasyon ve istişaresi çerçevesinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ile İran arasında müzakereler başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunan Mısırlı ve Pakistanlı bakanlar, müzakerelerin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını; gerilimi azaltma çabalarını destekleyeceğini, bölgede güvenlik ile istikrarı güçlendirecek ortak mutabakatların sağlanmasına katkıda bulunacağını vurguladı.

Abdulati ile Dar, mevcut krizin çözümünde siyasi ve diplomatik yöntemlere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanlar ayrıca tüm tarafların hassasiyetlerini dikkate alan, savaşı sona erdirecek ve bölgede güvenlik ile istikrarı destekleyecek ABD ile İran arasında bir mutabakatın sağlanmasına yönelik çabalar konusunda iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
