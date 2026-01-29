Haberler

Mısır ve Fransa'dan ABD-İran gerilimini düşürme çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sonrası bölgede istikrar sağlanması için gerginliğin kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. İki ülkenin dışişleri bakanları, İran nükleer dosyası ve Sudan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mısır ve Fransa, ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin ardından bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasından ve savrulmadan kaçınılması için gerginliğin kontrol altına alınması ve sükunetin sağlanması amacıyla yoğun çaba gösterilmesinin önemini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve gerginliğin tırmanmasını önleme imkanları ele alındı. İki bakan, bölgede yeni bir istikrarsızlık dalgasından kaçınılması ve bölgesel bir savrulmadan uzak durulması için sükunetin tesisine yönelik ortak çabaların kritik önemde olduğu konusunda mutabık kaldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, İran ile ABD arasında siyasi ve diplomatik çözümlerin öncelenmesinin önemine dikkati çekerek, İran nükleer dosyasına ilişkin diyaloğun yeniden başlaması için gerekli şartların oluşturulması yönünde çalışmanın zorunlu olduğunu kaydetti.

Sudan'daki gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Abdulati, kapsamlı bir ateşkese hazırlık mahiyetinde insani ara verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Abdulati, Sudan halkına insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın ulaştırılmasını sağlayacak güvenli koridorların oluşturulması ve Sudan'ın öncülüğünde kapsamlı bir siyasi sürecin başlatılmasının zorunluluğunu ifade etti.

Sudan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal kurumlarının korunması konusunda Mısır'ın kararlı desteğini yineleyen Abdulati; ülkesinin ABD, BAE ve Suudi Arabistan ile yer aldığı "dörtlü mekanizma" çerçevesinde yürüttüğü çalışmalar hakkında Fransız mevkidaşına bilgi verdi.

Kaynak: AA / Yakoota Al Ahmad - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi

Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım