Mısır ve Cezayir Liderlerinden Gazze Üzerine Görüşme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ve ateşkes sağlanmasına yönelik süren müzakereleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında yapılan dolaylı görüşmeler devam ederken iki lider telefonda görüştü.

Açıklamaya göre liderler, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler ile ateşkes sağlanmasına yönelik süren müzakereleri değerlendirdi.

Liderlerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilme yolları ve bölgesel meseleleri görüştüğü ifade edilen açıklamada ayrıca gelecek ay başkent Kahire'de iki ülkenin başbakanları başkanlığında düzenlenmesi planlanan Yüksek Ortak Komitesi toplantısı öncesi hazırlıkların ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, görüşmenin, Mısır ile Cezayir arasında yüksek düzeydeki görüş birliğini yansıttığı, özellikle " Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanması için uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği" yönündeki ortak vurgunun öne çıktığı kaydedildi.

Sisi'nin, Cezayirli mevkidaşına ülkesinin Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirme ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasıyla ilgili çabaları hakkında bilgi verdi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un da Mısır'ın Gazze'ye yönelik saldırıları durdurma ve insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırma çabaları ile Gazze halkının zorla yerinden edilmesine karşı takındığı tavrı takdir ettiği belirtildi.

Tebbun, Filistin halkının sıkıntılarına son verilmesi için harcanan çabalara ülkesinin destek verdiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının uygulanmasına ilişkin Hamas ile İsrail heyetleri arasında Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde 6 Ekim'de başlayan dolaylı müzakereler devam ediyor.