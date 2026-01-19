Mısır Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Gazze'yi görüştü

Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Pakistan, Gazze Şeridi'ndeki anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Bakan Bedr Abdulati, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan, Kuveytli mevkidaşı Abdullah el-Yahya, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin, bölgesel gelişmeler konusunda yürütülen koordinasyon ve istişare çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Gazze'deki anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanları ayrıca Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin desteklenmesi, ateşkesi denetlemek için Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması konularını teyit etti.

Görüşmelerde Gazze'de erken iyileşme ve yeniden inşa aşamasına zemin hazırlamanın ve insani yardımın bölgeye ulaşmasına devam edilmesinin önemi vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtmişti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas üstlenmişti.