Mısır'da, Sudan'daki barış çabalarını koordine etmek için uluslararası toplantı

Mısır, Sudan'daki barış çabalarını koordine etmek amacıyla bölgesel ve uluslararası katılımın sağlandığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de Sudan'la ilgili bir uluslararası toplantıya öncülük etti.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası kuruşuşlardan temsilciler katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan'ın da katıldığı toplantıda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ve Cibuti Dışişleri Bakanı Abdulkadir Hüseyin Ömer de yer aldı.

Sudan'daki barış çabalarının ele alındığı toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Katar, Almanya, Norveç, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve Irak'tan da katılımlar gerçekleşti.

Kahire toplantısı, Sudan'ın içinde bulunduğu hassas bölgesel durumun yarattığı ciddi zorluklarla başa çıkmak için uluslararası ve bölgesel çabaları artırma amacıyla gerçekleşti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, toplantıdaki konuşmasında, "Sudan'da akan kanın durması için bölgesel ve ulusalararı çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor." dedi.

Sudan'da yaşanan gelişmelerin hem komşu ülkelerin hem de bölgenin güvenliğine ciddi yansımaları olabileceğine dikkati çeken Abdulati, Sudan'daki krizin özellikle Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'e olumsuz etkilerinin olabileceğinin altını çizdi.

Sudan konusunda Mısır'ın kırmızı çizgilerinin olduğuna işaret eden Abdulati, "Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgilerimizdendir. Sudan'dan herhangi bir bölgenin ayrılmasını reddediyoruz ve Sudan devlet kurumlarının korunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.