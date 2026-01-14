Haberler

Mısır'da, Sudan'daki barış çabalarını koordine etmek için uluslararası toplantı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, Sudan'daki barış çabalarını koordine etmek amacıyla bölgesel ve uluslararası katılımların sağlandığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Kahire'de düzenlenen toplantıya çeşitli ülkelerin temsilcileri katıldı ve Sudan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğü vurgulandı.

Mısır, Sudan'daki barış çabalarını koordine etmek amacıyla bölgesel ve uluslararası katılımın sağlandığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, başkent Kahire'de Sudan'la ilgili bir uluslararası toplantıya öncülük etti.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Sudan Özel Temsilcisi Ramtan Lamamra ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos başta olmak üzere birçok bölgesel ve uluslararası kuruşuşlardan temsilciler katıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan Al Nahyan'ın da katıldığı toplantıda, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici ve Cibuti Dışişleri Bakanı Abdulkadir Hüseyin Ömer de yer aldı.

Sudan'daki barış çabalarının ele alındığı toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Katar, Almanya, Norveç, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve Irak'tan da katılımlar gerçekleşti.

Kahire toplantısı, Sudan'ın içinde bulunduğu hassas bölgesel durumun yarattığı ciddi zorluklarla başa çıkmak için uluslararası ve bölgesel çabaları artırma amacıyla gerçekleşti.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, toplantıdaki konuşmasında, "Sudan'da akan kanın durması için bölgesel ve ulusalararı çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor." dedi.

Sudan'da yaşanan gelişmelerin hem komşu ülkelerin hem de bölgenin güvenliğine ciddi yansımaları olabileceğine dikkati çeken Abdulati, Sudan'daki krizin özellikle Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'e olumsuz etkilerinin olabileceğinin altını çizdi.

Sudan konusunda Mısır'ın kırmızı çizgilerinin olduğuna işaret eden Abdulati, "Sudan'ın birliği ve toprak bütünlüğü bizim kırmızı çizgilerimizdendir. Sudan'dan herhangi bir bölgenin ayrılmasını reddediyoruz ve Sudan devlet kurumlarının korunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü

6 yıl önce annesinin, şimdi de kendisinin sonu oldu
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim