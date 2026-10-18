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Mısır Meclisi, Suudi Arabistan'a destek için orduya yetki görüşmesini yarına erteledi

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Mısır Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a destek için silahlı kuvvetlere savunma tedbirleri alma yetkisi verilmesini görüşeceği oturumu yarına erteledi. Meclis, pazartesi ikinci bir oturum düzenleyecek.

Mısır Temsilciler Meclisi, Suudi Arabistan'a destek vermek için Mısır silahlı kuvvetlerine savunma tedbirleri alma yetkisi verilmesini görüşmek üzere düzenlenecek oturumu yarına erteledi.

Mısır'ın "El-Kahire el-İhbariyye" televizyonunun haberine göre, Temsilciler Meclisi, konuyla ilgili görüşmelerin sonucuna veya detaylara dair herhangi bir açıklama yapmadan bugünkü oturumunu sonlandırdı. Meclisin pazartesi günü ikinci bir oturum gerçekleştireceği bildirildi.

Meclis'teki oturum öncesinde Mısır Ulusal Savunma Konseyi, Yemen'deki Husilerin saldırılarına maruz kalan Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla ülkeye gerekli ve mümkün olan her türlü desteğin sağlanmasına karar vermişti.

Mısır Temsilciler Meclisi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Suudi Arabistan'ın talep etmesi durumunda ülkenin korunması amacıyla silahlı kuvvetlere savunma yetkisi verilmesi konusunu görüşmek üzere cumartesi günü yaptığı "acil toplanma" çağrısı üzerine bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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