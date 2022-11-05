Mısır, Kral Tutankamon'un Mezarının Keşfedilmesinin 100. Yıl Dönümünü Kutladı
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KAHİRE, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cuma günü, Kral Tutankamon'un mezarının İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi tarafından keşfedilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.
KAHİRE, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cuma günü, Kral Tutankamon'un mezarının İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi tarafından keşfedilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.
Dokuz yaşında tahta çıkan (M.Ö. 1332) ve 19 yaşında hayatını kaybeden (M.Ö. 1323) Tutankamon, Antik Mısır'ın en iyi bilinen firavunları arasında yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel