Mısır, Kral Tutankamon'un Mezarının Keşfedilmesinin 100. Yıl Dönümünü Kutladı Güncel Haberler KAHİRE, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cuma günü, Kral Tutankamon'un mezarının İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi tarafından keşfedilişinin 100. yıl dönümünü kutladı. Mısır'ın Luksor kentinde yer alan Krallar Vadisi'ndeki mezarda Kral Tutankamon'un mumyasını videoya çeken turistler, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) KAHİRE, 5 Kasım (Xinhua) -- Mısır Cuma günü, Kral Tutankamon'un mezarının İngiliz arkeolog Howard Carter ve ekibi tarafından keşfedilişinin 100. yıl dönümünü kutladı. Dokuz yaşında tahta çıkan (M.Ö. 1332) ve 19 yaşında hayatını kaybeden (M.Ö. 1323) Tutankamon, Antik Mısır'ın en iyi bilinen firavunları arasında yer alıyor. Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde Kral Tutankamon'un mezarında bulunan kralın lahdi ve duvar resimleri görülüyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde Kral Tutankamon'un mezarının içinde bir duvar resmi görülüyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Mısır'ın Luksor kentindeki Krallar Vadisi'nde Kral Tutankamon'un mezarının iç kısmını videoya çeken bir turist, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tutankamon Mısır Güncel Haberler

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