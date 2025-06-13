Mısır, İsrail'in İran'a Hava Saldırılarını Kınadı

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Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınayarak bunun bölgesel güvenliği tehdit eden bir tırmanış olduğunu belirtti. Saldırılar, uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmayıp, bölge ve dünya barışını da tehdit etmektedir.

Mısır, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırılarını kınayarak, bunun "bölgesel güvenliği tehlikeye atan bariz bir tırmanış" olduğunu bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ettiği, ayrıca bölgesel ve küresel barış ile güvenliği doğrudan tehdit ettiği ifade edildi.

Mevcut gelişmelerin "büyük bir endişeyle" takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu saldırı, bölgenin güvenlik ve istikrarı üzerinde benzeri görülmemiş sonuçlar doğurabilir, halkların kazanımlarını tehdit eder ve bölgenin büyük bir kaosa sürüklenmesine yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

Mısır, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırısını kınadı ve bunun "bölgesel güvenliği tehlikeye atan bariz bir tırmanış" olduğunu vurguladı.

İsrail, İran'da birçok kente saldırı düzenledi

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
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