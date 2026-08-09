Haberler

Mısır'dan İsrail'e Gazze'den Çekilme Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze'den çekilme sürecini tamamlaması ve üzerinde uzlaşılan hususların uygulanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze'den çekilme sürecini tamamlaması ve üzerinde uzlaşılan hususların uygulanması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Barış Kurulu'nun planını reddetmesinin ardından, Bakan Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın planının eksiksiz uygulanması için yürütülen çabalar ele alındı. İkili ayrıca, barış planının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirlenen yol haritasının hayata geçirilmesi konularını değerlendirdi.

Bakan Abdulati, görüşmede yaptığı değerlendirmede, "insani yardıma tam, güvenli ve sürdürülebilir erişimin sağlanması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinin tamamlanması da dahil olmak üzere, üzerinde anlaşmaya varılan tüm yükümlülüklere uyulmasının önemini" vurguladı.

Abdulati ayrıca, bu adımların ikinci aşamaya geçişe, bölgenin yeniden imarına ve hızlı toparlanma çabalarına zemin hazırlayacağının altını çizdi.

Kaynak: AA
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı

Ultraaslan liderinin evinden neler çıktı neler!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'tan Çerçeve Yasa çıkışı: Barış, kanun çıkarmakla kurulmaz, temeli adalettir

ABB Başkanı Yavaş'tan TBMM'deki Çerçeve Yasa'ya itiraz
Aksaray'da alacak verecek kavgası: 2 ölü

Kan donduran olay! Evi basıp katliam yaptı
Valiliğin yasağına rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti

Yasağa rağmen denize giren genç hakem boğularak hayatını kaybetti
Karadeniz'de İHA paniği! Kıyıya yaklaşınca SAS komandoları harekete geçti

İlçeyi ayağa kaldıran olay! SAS komandoları hemen harekete geçti
Süper Lig devlerinin hedefindeki Marcus Rashford, yatta 7 kadınla görüntülendi

Süper Lig devlerinin hedefindeki yıldız, yatta 7 kadınla görüntülendi
5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası Borussia Dortmund'un

5 gollü muhteşem maçta yeni sezonun ilk kupası sahibini buldu
Milyonluk miras kavgasında anne-kız yüzleşti! Elini öptü, 'Ben yapmadım' dedi

Milyonluk miras kavgasında beklenen yüzleşme! Elini öpüp af diledi