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Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi yüzdürüldü

Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisi yüzdürüldü

Güncel Haberler

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu.

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürüldüğü duyuruldu.

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, " Suudi Arabistan'dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı." dedi.

Rabi, yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceğini söyledi.

Yük gemisinin karaya oturmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Rabi, geminin bakımlarının yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ferdi Bayat - Güncel

Suudi Arabistan Süveyş Kanalı Kahire Mısır Güncel Haberler

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