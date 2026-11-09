Mısır'ın Giza vilayetinde iki tren çarpıştı, 7 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

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KAHİRE, 9 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Giza vilayetinde iki trenin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi de yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, kazanın ardından hastaneye kaldırılan 45 kişi taburcu edilirken, 7 kişinin tedavisinin de kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Diğer yaralılar ise tıbbi gözlem altında kalmaya devam edecek.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarında 72 ambulansın görevlendirildiği, yaralıların Giza ve yakınlardaki Beni Suef vilayetindeki hastanelere sevk edildiği bildirilmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Sisi, yaralılara gerekli tüm tıbbi bakımın sağlanması, kazayla ilgili soruşturmanın hızla yürütülmesi ve ihmali bulunanların hesap vermesinin sağlanması için ilgili devlet kurumlarına talimat verdiğini kaydetti.

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu'ndan daha önce yapılan açıklamada, kazanın Kefr Ammar ile El-Rakka istasyonları arasında, Giza-Feyum hattında seyreden bir trenin, Kahire-Asvan hattındaki bir trene arkadan çarpmasıyla meydana geldiği bildirilmişti.

Mısır'ın demiryolu ağında eskimiş ekipmanlar ve yönetim sorunları nedeniyle sık sık kazalar yaşanıyor. Ülke tarihindeki en ölümcül demiryolu faciası, 2002 yılında Giza vilayetinin Ayyat bölgesinde meydana gelmiş, Kahire'den Luksor'a giden bir trende çıkan yangında 380'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua