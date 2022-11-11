Mısır'ın BM İklim Zirvesi Kapsamında İnşa Ettiği Yeşil Bölge, Ziyaretçi Akınına Uğruyor
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ŞARM EL ŞEYH, 11 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. oturumuna ev sahipliği yapan Yeşil Bölge'yi ziyaret eden insanlar, 10 Kasım 2022.
ŞARM EL ŞEYH, 11 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 27. oturumuna ev sahipliği yapan Yeşil Bölge'yi ziyaret eden insanlar, 10 Kasım 2022.
Yeşil Bölge, dünyanın dört bir yanından iş çevrelerinin, gençlerin, sivil ve yerli toplulukların, akademisyenlerin, sanatçıların ve moda topluluklarının kendilerini ifade edebilecekleri ve seslerinin duyulacağı bir platform. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)