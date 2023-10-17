Mısır, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye...
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Mısır, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.
Mısır, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını şiddetle kınadığı İsrail'i, "toplu cezalandırma politikalarına" derhal son vermeye çağırdı.
Kaynak: AA / Güncel