Mısır, Etiyopya'yı Nil Nehri Taşkınında Suçladı

Mısır, Etiyopya'yı Nil Nehri taşkınını yönetmede "pervasız" davranmakla suçlayarak, bu uygulamaların Sudan'a zarar verdiğini ve Mısır'ın toprakları için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanlığı, Nil Nehri taşkınları ve uluslararası hukuku ihlal eden Hedasi Barajı'nın "tek taraflı yönetimiyle ilgili olarak" açıklama yaptı.

"Bu yıl Nil Nehri taşkınlarına ilişkin gelişmelerin ve buna bağlı olarak Etiyopya'nın uluslararası hukuka aykırı, barajı yönetirken sergilediği tek taraflı ve pervasız tutumlarının yakından takip edildiğine" dikkat çekilen açıklamada, "bu uygulamaların en temel sorumluluk ve şeffaflık kurallarından yoksun olduğu, alıcı ülkelerdeki halkların yaşamı ve güvenliği için doğrudan tehdit oluşturduğu" vurgulandı.

Bu uygulamaların "Etiyopya'nın başkalarına zarar vermediğine dair tekrarlanan iddialarının ne denli yanlış olduğunu açıkça ortaya koyduğu ve bunun can ve bölgesel güvenlik pahasına suyun siyasi sömürüsünden başka bir şey olmadığı" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl, Hedasi Barajı'ndan gelen beklenmedik ve yoğun su miktarlarının, Sudan'daki yağış zamanlarının gecikmesi ve farklılık göstermesi ile Beyaz Nil'in normal seviyelerinin üzerinde akış göstermesiyle ani bir su artışına yol açtı; bunun sonucunda bazı tarım arazileri ve birçok Sudan köyü sular altında kaldı."

Mısır makamları, Nil Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi ve kıyısındaki arazilerin sular altında kalması üzerine ihtiyati tedbirlerin uygulanması talimatı vermişti.

Mısır'ın bu önlemleri, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerindeki Hedasi Barajı'nın kapaklarını Mısır ve Sudan gibi alıcı ülkelerle önceden koordinasyon sağlamadan açması sonucu Sudan'da yakın zamanda yaşanan taşkınların ardından geldi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli dün hükümetin ekim ayı sonuna kadar Nil'deki su miktarında artış beklediğini, özellikle Buhayre ve Minufiye vilayetlerinde bazı bölgelerin sular altında kalacağını belirtmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, çarşamba günü, barajın işletilmesi konusunda koordinasyon eksikliğinin, son dönemde Sudan'da büyük taşkınlara yol açtığını vurgulayarak, Etiyopya'nın Hedasi Barajı konusundaki tek taraflı girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini kaydetmişti.