Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geliyor Güncel Haberler Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında taziyelerini iletmek üzere 10 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, taziyelerini iletmek ve dayanışma sergilemek amacıyla Türkiye'ye geleceğini duyurdu. BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi. 10 YIL SONRA İLK ZİYARET Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin bu ziyareti, 10 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye yapacağı ziyaret olma önemini taşıyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Kahramanmaraş Türkiye Mısır Politika Güncel Haberler

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