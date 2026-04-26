Mısır Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ve İran Dışişleri Bakanı ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgede yükselen tansiyonu düşürmek için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati, Al Sani ve Erakçi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci ile bölgedeki tansiyonu düşürmek için sarf edilen çabaların ele alındığı görüşmelerde Abdulati, ateşkesin devam etmesi için müzakere sürecine bağlı kalmak ve taraflar arasında istişareleri artırmanın önemini vurguladı.

Diyalogun ve diplomatik çözümlerin, bölgedeki çatışmaların daha fazla büyümesinin önünü alacak temel garantör olduğunun altını çizen Abdulati, bölgesel güvenlik ve istikrarın kalıcı olmasının diğer devletlerin egemenliğine saygı gösterme, başta Körfez ülkeleri olmak üzere bölge ülkelerinin güvenlik endişelerini dikkate alma ve uluslararası seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasından geçtiğini dile getirdi.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmış ancak yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump 25 Nisan'da, İran'la müzakere sürecine devam etmek üzere Pakistan'a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal etmişti.