Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile İsrail'in Lübnan'a saldırılarını görüştü

Abdulati, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi gerektiğini vurguladı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile İsrail'in Lübnan'a saldırılarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Abdulati, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abdulati, görüşmede İsrail'in ateşkese bağlı kalması ve ateşkesi baltalayacak ihlallere son vermesi gerektiğini vurguladı.

Mısırlı Bakan, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi gerektiğini belirtti.

Abdulati, ateşkesin yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacak kalıcı ve kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için bölgesel ve uluslararası çabaların artırılmasının önemine dikkati çekti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
