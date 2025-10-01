Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'den Trump'ın Gazze Planına Yorum

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes planının, "olumlu unsurların yanı sıra, anlaşmaya varmak için kapsamlı tartışma ve derinlemesine müzakereler gerektiren başka unsurlar da içerdiğini" söyledi.

Mısır resmi ajansı MNA'nın haberine göre, Bakan Abdulati, Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı liderler toplantısı sırasında Suudi Arabistan'ın El-Hadath kanalına açıklamalarda bulundu.

Bakan Abdulati, Mısır'ın Gazze konusundaki vizyonunun açık olduğunu söyledi.

Abdulati, ülkesinin vizyonunun, Gazze Şeridi'nde her gün dünyanın gözü önünde devam eden savaşı, katliamları ve soykırımı derhal durdurmak ve ayrıca Batı Şeria'da uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail politikalarına son vermek olduğunu dile getirdi.

"Gazze Şeridi'nin sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiği açıktır"

Bakan Abdulati, "Gazze Şeridi'nde geçiş düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından derhal ateşkes ilan edilmeli ve Filistin Yönetimi'nin rolünü üstlenebilmesi için hazırlık olarak Filistin İdari Komitesi geçici bir süreliğine Gazze Şeridi'nin yönetimini üstlenmelidir. Gazze Şeridi'nin sadece Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiği açıktır ve Mısır'ın rolü destek ve yardım sağlamaktır." diye konuştu.

Abdulati, Trump'ın planında da belirtildiği gibi uluslararası komitenin rolünün, Filistin komitesine ve dolayısıyla Filistin Yönetimi'ne destek rolü üstlenerek Gazze Şeridi'nin tam kontrolünü ele geçirmesini sağlamak ve Filistin devletinin kurulması için Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni birleştirmeyi öngördüğünü dile getirdi.

Trump'ın planının birçok olumlu unsur içerdiğini, bunların en dikkat çekenlerinin savaşın derhal sona erdirilmesi, Batı Şeria'nın ilhakının tamamen reddedilmesi, Batı Şeria'nın Gazze Şeridi ile birleştirilmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin tamamen reddedilmesi olduğunu belirten Abdulati, planın bu olumlu unsurların üzerine inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Abdulati, Trump'ın planında, özellikle sahadaki uygulama süreciyle ilgili olarak, kapsamlı tartışma gerektiren ve fikir birliğine varılana kadar derinlemesine tartışılması gereken unsurlar da olduğunu belirtti.

"Filistinlilerin yerlerinden edilmesini reddediyoruz"

Abdulati, ülkesinin Filistinlilerin yerlerinden edilmesine izin vermeyeceğini, ne Arap halklarının ne de özgür dünyanın bu tam suçu kabul etmeyeceğini, çünkü bunun etnik temizliğe eşdeğer olacağını ve buna izin vermeyeceklerini yineledi.

Bakan Abdulati, Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısı'nın sadece Gazze Şeridi'ne yardım girişi için kullanılacağını, zulmün ve yerinden edilmenin kapısı olmayacağını ifade etti.

Hamas'ın geleceği

Hamas'ın geleceğiyle ilgili olarak ise Abdulati, "Bu mesele Filistin halkının kendi karar vereceği bir konu. Ancak Mısır da, Filistin Yönetimi yetkilendirilene kadar, Trump'ın girişimi doğrultusunda Gazze Şeridi'nde konuşlanacak uluslararası misyonun desteğiyle, sınırlı bir geçiş dönemi boyunca Gazze Şeridi'ni yönetecek bir Filistin idari otoritesi konusunu araştıracak." dedi.