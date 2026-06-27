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Mısır: İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşması, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesine zemin hazırlamalı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi için temel oluşturması gerektiğini belirtti. Abdulati, anlaşmayı önemli bir başlangıç olarak nitelendirirken, Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanmasına ve BMGK'nın 1701 sayılı kararının uygulanmasına vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda varılan çerçeve anlaşmasının, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesine giden sürecin temeli olması gerektiğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdulati, cuma günü Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefonda görüştü.

Başbakan Selam, görüşmede, dün varılan ve ülkedeki askeri gerilimi sona erdirmeye yönelik çabalar kapsamında İsrail ile sağlanan çerçeve anlaşmasının ayrıntıları hakkında Abdulati'ye bilgi verdi.

Mısırlı Bakan Abdulati de söz konusu anlaşmayı "önemli bir başlangıç" olarak nitelendirerek, İsrail'in halen işgal altında tuttuğu bölgelerden kademeli olarak çekilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

İsrail'in bu bölgelerden çekilmesinin, Lübnan ordusunun ülke genelinde konuşlanmasına ve devlet otoritesinin tüm topraklarda yeniden tesis edilmesine imkan sağlayacağını ifade eden Abdulati, bu gelişmenin İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının eksiksiz ve ayrım gözetilmeksizin uygulanmasına zemin hazırlaması gerektiğini belirtti.

Abdulati ayrıca, Mısır'ın Lübnan hükümetine ve ülke genelinde egemenliğin tesis edilmesi, ordunun tüm bölgelerde konuşlandırılması ve silahların devlet otoritesi altında toplanmasına yönelik politikalarına tam destek verdiğini yineledi.

Lübnan Başbakanı Selam ise Mısır'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kahire'nin Lübnan devleti ve kurumlarına yönelik istikrarlı destekleyici tutumunu takdir ettiğini ifade etti.

Selam, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişare mekanizmalarının sürdürülmesine önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
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