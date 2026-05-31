Mısır, İsrail'in Lübnan'dan tamamen çekilmesi çağrısını yineledi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Lübnan Başbakanı ile görüşerek İsrail'in Lübnan topraklarının tamamından çekilmesi çağrısını yineledi ve Lübnan'ın egemenliğine vurgu yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Lübnan'daki son gelişmeleri ele almak üzere Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Abdulati, mevcut hassas süreçte Lübnan'ın karşı karşıya olduğu zorluklarla mücadelesinde Mısır'ın tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Abdulati, Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin ihlal edilmesinin uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 12 Temmuz 2006'da başlayan savaşın sona erdirilmesine ilişkin 1701 sayılı kararının açık ihlali olduğunu belirtti.

Lübnan'da devlet kurumlarının, özellikle ordunun ülke genelinde egemenliğini tesis etmesinin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Abdulati, ülkede silahlı gücün yalnızca devletin elinde bulunmasının önemine dikkati çekti.

Lübnan Başbakanı Selam, dün Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun ülkesine yönelik benzeri görülmemiş ve tehlikeli saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman
