Mısır, İhvan yöneticilerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde öldüğü iddialarını yalanladı

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) önde gelen isimlerinden Hayrat Şatır'ın cezaevinde hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyada yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mısır İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı olduğu belirtilen bazı sosyal medya hesaplarında, teşkilat yöneticilerinden birinin cezaevinde öldüğüne ilişkin paylaşımların asılsız olduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, 76 yaşındaki Şatır'ın kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Mısır'da 2013 yılında tutuklanan Şatır hakkında, aralarında Hamas adına casusluk yaptığı iddiasıyla açılan davaların da bulunduğu çeşitli dosyalarda idam ve müebbet hapis cezaları verilmişti.