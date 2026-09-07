Mısır’dan Arap ülkelerine ortak caydırıcılık kapasitesini artırma çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arap ülkelerinin ortak caydırıcılık kapasitesini güçlendirecek, güvenliğini koruyacak, tehditlere ve krizlere karşı koyma kabiliyetini artıracak güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Abdulati, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin bakanlar düzeyindeki 166. oturumunda konuşma yaptı.

Abdulati, Arap ülkelerinin güvenliğini korumaya yönelik kolektif kapasiteyi güçlendirecek düzenlemelerin önemini vurgulayarak, "Bu düzenlemeler, güvenlik ve savunma alanındaki bütünleşmenin ilerletilmesi, mevcut kapasitenin koordinasyonu ve Arap Ortak Savunma Antlaşması (17 Haziran 1950) ile ilgili kararların temel alınması yoluyla gerçekleştirilir." diye konuştu.

Mısır'ın, Arap Birliği ve üye ülkelerle işbirliği, koordinasyon, krizlere müdahale ve uygulama süreçlerini kapsayan kapsamlı bir taslak hazırlamaya hazır olduğunu belirten Abdulati, bu düzenlemelerin ortak siyasi iradeyi, tehdit ve krizlere karşı önleme, caydırma ve kolektif eylem kapasitesine dönüştüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA