Haberler

Mısır’dan Arap ülkelerine ortak caydırıcılık kapasitesini artırma çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arap ülkelerinin ortak caydırıcılık kapasitesini güçlendirecek, güvenliğini koruyacak, tehditlere ve krizlere karşı koyma kabiliyetini artıracak güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Arap ülkelerinin ortak caydırıcılık kapasitesini güçlendirecek, güvenliğini koruyacak, tehditlere ve krizlere karşı koyma kabiliyetini artıracak güvenlik düzenlemelerinin geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Abdulati, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Konseyi'nin bakanlar düzeyindeki 166. oturumunda konuşma yaptı.

Abdulati, Arap ülkelerinin güvenliğini korumaya yönelik kolektif kapasiteyi güçlendirecek düzenlemelerin önemini vurgulayarak, "Bu düzenlemeler, güvenlik ve savunma alanındaki bütünleşmenin ilerletilmesi, mevcut kapasitenin koordinasyonu ve Arap Ortak Savunma Antlaşması (17 Haziran 1950) ile ilgili kararların temel alınması yoluyla gerçekleştirilir." diye konuştu.

Mısır'ın, Arap Birliği ve üye ülkelerle işbirliği, koordinasyon, krizlere müdahale ve uygulama süreçlerini kapsayan kapsamlı bir taslak hazırlamaya hazır olduğunu belirten Abdulati, bu düzenlemelerin ortak siyasi iradeyi, tehdit ve krizlere karşı önleme, caydırma ve kolektif eylem kapasitesine dönüştüreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Mourinho'dan Arda Güler açıklaması: Dev maçta oynayamayacak

Şampiyonlar Ligi'ndeki haftanın en çekişmeli maçında oynayamayacak
Otizmli Kuzey'in annesi mahkemede isyan etti: Bir de eziyet görmüş

Otizmli çocuğa şiddet uygulamıştı! Mahkemede akılalmaz savunma
Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...

Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller
Türkiye'nin yeni hava savunma gücü sahaya indi! İlk atışta tam isabet

Türkiye'nin yeni kalkanı sahaya indi
8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı

8 yıldır firariydi! Tuğrul'u bu değişim bile kurtaramadı
Almanya'dan Leroy Sane'ye kötü haber

Kahreden haber 2 bin 500 km öteden geldi