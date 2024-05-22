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Mısır'da Yolcu Minibüsü Nil Nehrine Düştü: 11 Ölü

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Mısır'da başkent Kahire yakınlarında bir yolcu minibüsü, Giza kentindeki feribottan Nil Nehri'ne düştü. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KAHİRE, 22 Mayıs (Xinhua) -- Mısır'da Salı günü bir yolcu minibüsünün Nil nehrine düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı Sözcüsü Hossam Abdel-Ghaffar, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 11 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor" dedi.

Minibüs, başkent Kahire yakınlarındaki Giza kentinde bir feribottan Nil Nehri'ne düşmüştü.

Sağlık Bakanlığı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada olay yerine 8 adet ambulans gönderdiğini belirterek, yaralıların bir kısmının olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi.

Mısır yerel medyasına göre minibüs yaklaşık 20 kadın tarım işçisini taşımaktaydı.

Devlete ait Al-Ahram haber sitesi ise minibüs şoförünün el frenini çekmediğini, bu nedenle aracın kayarak feribottan düştüğünü kaydetti.

Haberde feribotun da güvenlik koşullarını ihlal ettiği ve tarihi geçmiş bir ruhsatla işletildiği belirtildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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