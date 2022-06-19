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Mısır'da üzüm hasadı

AA - Adam Abdullftah - Güncel
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Üzüm hasadı yapılmasından detaylar Toplanan üzümlerin paketlenmesinden detaylar EL MİNUFİYE - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan başkent Kahire'nin kuzeyindeki El Minufiye vilayetinde üzüm hasadı başladı.

Üzüm hasadı yapılmasından detaylar

Toplanan üzümlerin paketlenmesinden detaylar EL MİNUFİYE - Mısır'ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan başkent Kahire'nin kuzeyindeki El Minufiye vilayetinde üzüm hasadı başladı. Mısırlı kadın ve çocukların da çalıştığı bağlarda, üzüm salkımları özenle dalından toplanıyor ve sandıklara yerleştiriliyor.

AA / Adam Abdullftah - Güncel

Kahire Mısır Güncel Haberler

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