Mısır'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla "29 Ekim Milli Gün Diplomatik Resepsiyonu" düzenlendi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Halid el-Anani, Mısır Çalışma Bakanı Muhammed Cebran, Filistin'in Kahire Büyükelçisi Diyab el-Levh başta olmak üzere çok sayıda büyükelçi, Mısırlı ve yabancı diplomat, gazeteci, kültür-sanat ve dijital medya dünyasından önemli isimler katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı izletildi.

Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 102. yılı, Türkiye ve Mısır için ayrı bir anlam taşıyor. Zira 2025 yılı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına denk geliyor." dedi.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ortak iradeleri sayesinde son yıllarda Türkiye-Mısır ilişkilerinin ticaret, turizm, kültür ve sanat gibi birçok alanda belirgin şekilde geliştiğini vurguladı.

"İki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin hızlı gelişimi, üst düzey karşılıklı ziyaret sayısına da yansıyor." diyen Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir buçuk yılda farklı vesilelerle Mısır'ı üç kez ziyaret ettiğini, bunun da iki ülke ilişkilerinde eşi benzeri olmayan bir yoğunluğu yansıttığını belirtti.

Şen ayrıca, Cumhurbaşkanı Sisi'nin Eylül 2024'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ilk kez Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının gerçekleştirildiğini, bir sonraki toplantının 2026'nın ilk aylarında Kahire'de yapılmasının planlandığını ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Mısır'a gelmesinin beklendiğini aktardı.

Büyükelçi Şen, Türkiye'nin yakında açılması beklenen Büyük Mısır Müzesi'nin açılışına üst düzeyde katılım göstereceğini de ifade etti.

Filistin konusuna da değinen Şen, Türkiye'nin "önümüzdeki ay Mısır'da düzenlenecek Gazze'nin yeniden imarı konferansına güçlü biçimde katılacağını ve gerekli katkıyı sağlayacağını" kaydetti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
