Haberler

Mısır'da Temsilciler Meclisi Seçimlerinin İkinci Aşamasında Oy Sayımına Başlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'da 13 ili kapsayan Temsilciler Meclisi seçimlerinin ikinci aşamasında oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Seçimlerin sonuçlarının 2 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi üyelerini belirlemek için 13 ili kapsayacak şekilde yapılan seçimlerin ikinci ve son aşamasında oy sayımına başlandı.

Mısır'da yayın yapan El-Yevm es-Sabi gazetesinin haberine göre, Mısır Ulusal Seçim Kurulu İcra Direktörü Ahmed Bendari, seçimlerde oy verme işleminin sona erdiğini belirtti.

Bendari, Temsilciler Meclisi seçimlerinin ikinci aşamasının ikinci ve son oylama gününde kurula yaklaşık 221 şikayet ulaştığını aktardı.

Mısır yerel basınında yer alan haberlerde, sandıkların kapanmasının hemen ardından oy sayım işleminin başladığı ve saatlerce sürmesinin beklendiği ifade edildi.

İlk aşaması 10-11 Kasım tarihlerinde 14 ilde gerçekleştirilen seçimlerin ikinci aşaması, 27 vilayetin 13'ünde 24 Kasım sabahı başlamıştı.

Seçimlerin ikinci aşamasında 13 ilde 1316 aday ile çoğunluğu Sisi'yi destekleyen 22 partinin oluşturduğu "Mısır Ulusal Listesi" seçimlere katıldı.

Seçim sonuçlarının 2 Aralık'ta duyurulması bekleniyor.

Seçimlerin 14 ili kapsayan 18 Kasım'da yapılan ilk aşaması "önemli usulsüzlüklerin tespit edilmesinin ardından" iptal edilmiş ve aralık ayında tekrarlanacağı duyurulmuştu.

Nüfusu yaklaşık 108 milyon olan Mısır'da 69 milyona yakın seçmen bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde görev süresi 5 yıl olmak üzere 568 kişi yer alırken bunların en fazla yüzde 5'i cumhurbaşkanı tarafından atanabiliyor.

Aynı süreyi paylaşan Senato ise 300 üyesiyle görev yapıyor ve bu üyelerin üçte biri cumhurbaşkanı tarafından atanıyor üçte ikisi ise seçimle belirleniyor.

Mısır parlamentosunun üst kanadı Senato için seçimler ağustos ayında yapılmıştı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.