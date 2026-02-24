Mısır'da tedavi gören Gazzeliler, bir an önce sağlıklarına kavuşmayı ümit ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan ve tedavi için Mısır'a getirilen Filistinliler, bir an önce sağlıklarına kavuşmayı bekliyor.

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı konumundaki Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat'ta sınırlı şekilde iki yönlü geçişlere açıldı.

İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 22 bin hasta ve yaralı, tedavi için bölge dışına çıkmayı bekliyor. Ancak İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle bölgeden ayrılabilen hasta ve yaralı sayısı oldukça düşük kaldı.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 17 Şubat'ta yaptığı açıklamada, bugüne kadar yalnızca 201 Filistinli hastanın Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'den çıkışına izin verildiğini duyurdu.

Gazze'den çıkışına izin verilen hasta ve yaralılar, Mısır'ın El-Ariş kentindeki Şeyh Zuveyd Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

"Normal hayatıma geri dönebilmeyi ümit ediyorum"

Şeyh Zuveyd Hastanesi'nde tedavi gören Gazzeli genç Muhammed Amran Ramadan, AA muhabirine, İsrail bombardımanı sırasında bağırsaklarına şarapnel isabet ederek yaralandığını ve tedavi için Mısır'a getirildiğini söyledi.

Gazze'deki koşulların son derece ağır olduğunu vurgulayan Ramadan, "Oradaki durum çok zor. Buradaki imkanlar sayesinde Gazze'ye kıyasla daha iyiyim." dedi.

Bölgede büyük bir yıkım yaşandığını dile getiren Ramadan, "Yıkım çok büyük. Orada bulunup o manzarayı görmeden anlatmak zor. Yaşananları hayal etmek bile mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Yaşadığı acılara rağmen yüzündeki tebessümü kaybetmeyen Ramadan, " Mısır'a gelmek içimde umut doğurdu. Normal hayatıma geri dönebilmeyi ümit ediyorum." diye konuştu.

İsrail'in saldırılarında 2 kez yaralandı

İsrail'in saldırılarında iki kez yaralanan Filistinli kadın İsmet el-Bedran ise Gazze'nin kuzeyindeki Tuffah Mahallesi'nde yaşadığını ifade etti.

Bedran, "Kasım 2023'te sol elim ve omzumdan yaralandım. Ağustos 2024'te ise vücudumun farklı bölgelerine şarapnel isabet etti ve çeşitli bölgelerde kırıklar oluştu." dedi.

Gazze'de durumların çok kötü olduğunu dile getiren Bedran, evlerinin saldırılarda tamamen yıkıldığını, kendisi gibi ailesinden başka kişilerin de yaralandığını aktardı.

Gazze'de tedavi imkanı bulunamadığını belirten Bedran, Mısır'a geldiği andan itibaren gerek sınır kapısındakiler gerek hastanedekiler tarafından iyi muamele gördüklerini ve burada sağlığına kavuşmayı dileğini söyledi.

Bedran "Sınırda bize iyi davrandılar. Şeyh Zuveyd Hastanesi'ne geldiğimizde de herkes bizimle çok ilgilendi. Doktordan hemşireye kadar herkes bizi kendi aileleri gibi karşıladı." ifadelerini kullandı.

Gazze'de taş üstünde taş kalmadı

El-Ariş'e getirilen yaralılardan Sair Ebu Mustafa ise Filistin Radyo ve Televizyonu'nda gazeteci olarak görev yaptığını, Gazze'deki Nasır Hastanesi'nde yaşanan gelişmeleri takip ettiği sırada yaralandığını ifade etti.

"Gazeteci olarak görevimi yerine getirirken yaralandım. Bu benim için bir onurdur." diyen Ebu Mustafa, Gazze'deki durumun çok ağır olduğunun altını çizdi."

Gazze'de taş üstünde taş kalmadığını, halkın çadırlara ve Mevasi bölgesi gibi alanlara sığındığını aktaran Ebu Mustafa, havadan, karadan ve denizden saldırıların hedefi olduklarını kaydetti.

Refah Sınır Kapısı'na ulaşma sürecinin son derece zorlu geçtiğini dile getiren Ebu Mustafa, saat 05.00'te evlerinden çıktıklarını, bombaların tahrip ettiği yollar nedeniyle sınır kapısına ulaşmanın yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirtti.

"Normalde yarım saat sürecek bir yol, saatler aldı." diyen Ebu Mustafa, sınırda yapılan işlemlerin ardından Mısır tarafına geçtiklerini söyledi."

Kuzey Sina Valisi, yaralıları ziyaret etti

Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir, Şeyh Zuveyd Hastanesi'ni ziyaret ederek Gazze'den getirilen yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Vali Mucavir, Sağlık Bakanlığı ekiplerinin hastaların durumuna ilişkin ayrıntılı veriye sahip olduğunu ve tedavi sürecinin koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Yaralıların en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını ifade eden Mucavir, bazı hastaların il genelindeki diğer hastanelere sevk edileceğini ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarının hedeflendiğini söyledi.